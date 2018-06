Koningin Máxima kiest voor prachtig blauw pak dat we nu allemaal willen hebben

Máxima had vandaag een flinke reis op het programma. Onze koningin was aanwezig bij een bijenkomst voor ‘Méér Muziek in de Klas’ in Gelderland. Voor die bijeenkomst koos ze voor een prachtig blauw pak.

Het voorspelde mooie weer was voor Máxima geen reden om voor een zomers jurkje te gaan. Ze koos juist voor een blauw pak met een broek met wat uitlopende pijpen. Als iemand zo’n outfit kan hebben, dan is het onze koningin wel. Bij het pak droeg ze gouden accessoires. De grote oorbellen zijn ook een trend die je nu veel ziet. Wij zouden deze hele set dat ook zo van haar willen kopiëren:

Beeld: ANP.