Koningin Máxima verschijnt in prachtig broekpak bij opening Arnhem

Vandaag was koningin Máxima aanwezig bij een feestelijke opening in Arnhem. Voor deze gelegenheid koos onze koningin voor een opvallende outfit. Ze had namelijk geen jurk aan, maar een mooi broekpak.

Volgens Modekoninginmaxima.nl droeg onze koning een broekpak van een van haar favoriete kledingmerken Natan en daarbij een flaphoed van Fabienne Delvigne.

Trends

Koningin Máxima lijkt de trends ook een beetje in de gaten te houden want ze koos deze keer voor een broek met een wijde pijp. En ook dat staat haar fantastisch:



Bron en beeld: ANP.