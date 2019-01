Ze kan ook alles: verrassende 'carrièreswitch' voor koningin Máxima

Máxima kennen we als de vriendelijke en altijd goed geklede koningin, maar ze blijkt ook een geheim talent te hebben. En dat heeft alles met televisie te maken.

Nee, onze koningin heeft geen gastrol te pakken in Goede Tijden, Slechte Tijden, maar ze is momenteel wel te zien in een nieuwe reclame voor Méér Muziek In De Klas. Máxima is erevoorzitter van dit goede doel en daarom kon ze natuurlijk niet ontbreken in het filmpje. Ze zou direct ja hebben gezegd toen ze werd gevraagd voor het kleine rolletje in de video.

Eikenhorst

In de video maken kinderen muziek op een fietsenrek, met glazen flessen én bellen ze aan bij villa Eikenhorst. Je raadt het al: daar doet koningin Máxima open om de kinderen wat extra instrumenten te geven. En dat is dan ook meteen het begin van haar nieuwe ‘acteercarrière’:

Bron: Royalty-online.nl. Beeld: ANP.