Koningin Máxima draagt prachtige maxi-jurk bij concert Sting

Wie geluk heeft kan onze koning en koningin nog weleens in het wild spotten. Niemand minder dan koning Willem-Alexander en koningin Máxima zaten namelijk gisteravond in het publiek bij Royal Park Live. Tijdens het optreden van zanger Sting in de tuin van paleis Soestdijk zag de koningin er weergaloos uit.

Het publiek maakte druk foto’s van het knappe koningspaar. Onder luid applaus begaven koning en koningin zich naar de tribune. Op het filmpje van Rick Evers zie je de prachtige jurk van Máxima mooi uitwaaieren. Bij modekoninginmaxima.nl weten ze te melden dat het om een exemplaar van Tory Burch gaat. Het is de Frankie dress, van €495.

Sommige toeschouwers werden er helemaal poëtisch van, toepasselijk met de lyrics van Sting:

Het was een indrukwekkend rijtje namen dat in Soestdijk ten tonele verscheen. Deze derde editie werd donderdag geopend door De Dijk en Elvis Costello, de vrijdag erop traden The Analogues, gisteravond Sting en rapper Shaggy en morgen sluit singer-songwriter Jack Johnson de concertenreeks af.

Geen kaartje? Daar werden creatieve oplossingen voor gevonden:

Bron: AD, modekoninginmaxima.nl. Beeld: ANP