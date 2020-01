Koningin Máxima draagt hippe gadget op eerste werkdag van 2020

Koningin Máxima is dinsdag ook voor het eerst weer aan het werk gegaan na de feestdagen. Ze bracht een bezoek aan Stichting ElanArt in Nijmegen en droeg die dag een opvallende gadget om haar pols.

De koningin ging om de tafel met de stichting die een van de drie Appeltjes van Oranje 2019 won. Deze prijs reikt het Oranje Fonds jaarlijks uit aan sociale initiatieven. ElanArt zorgt ervoor dat jongeren uit asielzoekerscentra contacten op kunnen bouwen door mee te doen aan kunstprojecten. Máxima kwam langs om met de vrijwilligers van dit project te bespreken wat hun inzet betekent.

Horloge

Máxima droeg dinsdag een grijze jas van modeontwerper Oscar de la Renta met twee prints. Maar het was niet alleen de jas die opviel. Onze koningin droeg namelijk niet één, maar twee horloges om haar pols. Een van die horloges is een Fitbit, een gadget die werkt als stappenteller, maar ook bijvoorbeeld je hartslag en je slaappatroon in de gaten houdt. Niet iedereen blijkt fan te zijn van de combinatie van deze 2 horloges. “Het is een beetje te veel van het goede”, reageert iemand op social media. Hip is het wel!

Heeft koningin Máxima nu een smartwatch naast haar Cartier? 🤔 pic.twitter.com/JY9WuXDk3y — Rick Evers (@RickEversRoyal) January 8, 2020

Bron: Modekoninginmaxima.nl. Beeld: Brunopress