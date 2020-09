Oranje boven: koningin Máxima maakt indruk in flatterende jurk

Koningin Máxima ziet er altijd schitterend uit. Ze deinst niet weg voor een opvallende kleur, in het oog springende print of een gewaagd hoofddeksel. Dit bewijst ze donderdagochtend maar weer, wanneer ze haar opwachting maakt in een flatterende jurk in Hollands oranje.

Ze eert Nederland op een klassieke en stijlvolle manier tijdens een streekbezoek aan Oost-Friesland.

Werkbezoek koningin Máxima en koning Willem-Alexander

Koningin Máxima en koning Willem-Alexander reizen donderdag naar het Noorden van ons land voor een streekbezoek aan Zuidoost-Fryslân. Normaliter maakt het koningspaar twee streekbezoeken per jaar, maar gezien de opkomst van het coronavirus kon het geplande bezoek in het voorjaar niet doorgaan. Tijdens een streekbezoek worden om de beurt elk van de twaalf Nederlandse provincies bezocht, waarbij iedere keer een regio of thema centraal staat.