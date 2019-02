Dit wil je zien: koningin Máxima gaat los op de muziek van Bløf

Voor een werkbezoek is koningin Máxima in Zeeland. Daar mag ze een concert van de Zeeuwse band Bløf bijwonen – en dan kun je natuurlijk niet stil blijven zitten.

In de Lasloods in Vlissingen werd in haar aanwezigheid en die van 550 scholieren een overeenkomst getekend. Deze overeenkomst moet ervoor zorgen dat zo goed als alle Zeeuwse basisschoolleerlingen muziekonderwijs krijgen.

Advertentie

Heupen los

Tijdens dit evenement werd de koningin getrakteerd met wat muziek van de Zeeuwse band Bløf. Zanger Paskal Jakobsen zong het populaire nummer Zoutelande en dit nummer viel duidelijk bij Máxima in de smaak. Ze gooit haar heupen los en danst en klapt vrolijk mee met de muziek. Máxima kent ook duidelijk een aantal delen van de tekst. Na afloop laat onze koningin weten dat ze het erg naar haar zin heeft gehad tijdens het optreden. “Een concert van Bløf op de vroege ochtend, wie heeft dat nu?”, vertelt ze lachend aan Blauw bloed.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Blauw bloed, RTL boulevard. Beeld: ANP