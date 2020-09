Koningin Máxima had donderdagmiddag een live interview op de Amerikaanse nieuwszender CNN. Ze vertelde over haar werk als speciaal pleitbezorger voor de Verenigde Naties en welke gevolgen de coronacrisis heeft op het werk.

Máxima laat in het interview weten dat er nog veel werk valt te verrichten op het gebied van toegang tot financiële diensten voor vrouwen. In veel landen kunnen vrouwen nog steeds niet bij hun bank- of spaarrekening of geld overmaken via hun telefoon. Al meer dan tien jaar zet de koningin zich hiervoor in.

Economische crisis

“Het is de infrastructuur die een land nodig heeft voor een economisch systeem. Het is een manier om te sparen, om te betalen, om je te verzekeren tegen risico’s en om in kansen te investeren. Daar werken we in veel landen heel hard aan”, vertelt Máxima tegen CNN. Door de coronacrisis zijn mensen op dit gebied in de problemen gekomen. Hierover zegt de koningin: “Het begon als een gezondheidcrisis, maar werd al snel een economische en sociale crisis. In sommige landen zijn mensen extreem kwetsbaar. Zij hebben geen toegang tot dingen die wij normaal vinden zoals veiligheidsnetwerken of verzekeringen. Dat zijn de eerste mensen die hun baan verliezen, en dan met name vrouwen.”

Outfit

In het interview was Máxima weer te zien in een prachtige outfit. Deze keer droeg ze weer een klassieker: een roze pak van het Belgische modehuis Natan dat ze dit jaar ook aan had tijdens de Appeltjes van Oranje-uitreiking. Een opvallend accessoire mocht daar natuurlijk niet bij ontbreken. Om haar hals droeg Máxima een opvallende ketting met een roze bloem én matchende oorbellen.

Bron: Blauwbloed. Beeld: Brunopress.