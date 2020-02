Koningin Máxima gespot met opvallende hoofdtooi

Koningin Máxima en koning Willem-Alexander zijn in Amsterdam voor een seminar over de relatie tussen Indonesië en Nederland. Naar dit seminar droeg Máxima een kastanjebruine A-lijn japon en een bijzondere hoofdtooi.

De japon is ontworpen door Natan, deze droeg ze al eens eerder in 2019. Over de hoofdtooi wordt gespeculeerd dat deze is ontworpen door Fabienne Delvigne, maar dit is niet officieel bevestigd. Het gaat om een bijzondere jaren ’50 baret met fazantenveren.

Seminar

Het seminar genaamd Indonesia and the Netherlands: a joint future is ter voorbereiding op het staatsbezoek aan Indonesië dat op 10 maart begint. Voor Máxima is dit de eerste officiële afspraak buiten de deur in ongeveer een maand tijd. Haar laatste publieke optreden was eind vorige maand in Davos bij het Wereld Economisch Forum. Daarnaast bezocht ze onlangs een instelling voor verslavingszorg en Stichting ElanArt in Nijmegen. Verder was haar agenda zo goed als leeg en daar maakten fans zich nogal zorgen om.

Bekijk de look van Máxima hieronder:



Deze hoed draagt koningin Máxima al meer dan 15 jaar:



Bron: Vorsten. Beeld: Brunopress