Koningin Máxima gespot in dé trendkleur van het moment

Koningin Máxima ziet er altijd schitterend uit en is met haar outfits vaak nog helemaal hip ook. Dat bewijst de vrouw van koning Willem-Alexander dinsdag tijdens een werkbezoek, wanneer ze gespot wordt in dé trendkleur van dit seizoen.

Koningin Máxima maakte dinsdagmorgen haar opwachting in Utrecht, voor de opening van de 9e editie van de Pensioen3daagse. Dit is een initiatief van landelijk platform Wijzer in geldzaken.

Advertentie

Kledingstijl

Tijdens elk werkbezoek en voor iedere presentatie of andere publiek optreden, weet Máxima hoge ogen te gooien met haar kledingkeuze. De blondine ziet er altijd uit om door een ringetje te halen. Ze weet duidelijk welke kleuren en vormen haar goed staan, en blijkt ook nog eens op de hoogte te zijn van de huidige trends.

Werkbezoek

Dat onderstreept koningin Máxima dinsdagochtend in Utrecht, tijdens de opening van de Pensioen3daagse. Hierbij worden er 3 dagen lang activiteiten georganiseerd in het hele land. Dit wordt gedaan om werknemers, consumenten en deelnemers over hun pensioen te informeren.

Trendkleur

Onze immer stijlvolle koningin maakte haar opwachting in een stijlvol ensemble, bestaande uit een okergele pantalon, grijze trui én okergele wollen mantel. Ze maakte de outfit af met eveneens okergele, opvallende oorbellen. De ontwerper van haar outfit is, zoals vaker, de Vlaamse Natan.

Wil jij ook de trendkleur van het moment dragen? Shop dan hieronder een mooi okergeel item:

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: ANP, Wijzeringeldzaken. Beeld: ANP.