Koningin Máxima recyclet outfit uit 2016 en ziet er waanzinnig uit

Als je dacht dat alleen wij onze jurken herdragen, dan heb je het mis. Ook royals trekken hun pareltjes soms meerdere keren uit de kast.

Zo had onze Máxima maandag een outfit aan die ze 3 jaar geleden tijdens Koningsdag ook droeg.

Gouden combinatie

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima bezoeken deze week de Duitse deelstaten Mecklenburg-Voor-Pommeren en Brandenburg. Daarvoor toverde Máxima een bekende outfit uit de kast. Eentje van Koningsdag 2016. Toen droeg ze de zijden roze top met boothals ook al, samen met een wollen vestje in dezelfde kleur. Gecombineerd met een prachtige satijnen rok, ontworpen door Edouard Vermeulen van modehuis Natan.

Hoed vs. haarband

Alleen de hoed is anders. In 2016 droeg Máxima een lichtroze hoed, in Duitsland koos ze maandag voor een zijden haarband. Die ze overigens ook al eens eerder droeg, namelijk tijdens Koningsdag 2010.

Máxima tijdens Koningsdag 2016

Máxima in Duitsland, mei 2019

Máxima’s kledingkast

Ook stralen in roze?

Bron: ModekoninginMáxima. Beeld: ANP