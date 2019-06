Koningin Máxima hergebruikt opvallende rode jurk na 3 jaar

Koning Willem-Alexander en zijn vrouw Máxima zijn momenteel op staatsbezoek in Ierland en voor die gelegenheid trok Máxima iets knalroods uit de kast.

En ja, die jurk kun je al kennen, want onze koningin heeft deze 3 jaar geleden nog gedragen.

De japon met boothals is van modehuis Natan. Ze droeg de jurk eerder al naar de opening van het Holland Festival in 2016. Wat heerlijk om te merken dat je nog steeds kleren van een tijd terug past, nietwaar? De jurk staat haar in elk geval nog altijd heel goed.

Overigens verliep niet alles vlekkeloos tijdens het staatsbezoek. Bij het kantoor van de Taoiseach, de Ierse premier Leo Varadkar, werd de Nederlandse vlag opgehangen om ons koningspaar welkom te heten. Maar oeps, de Ieren wisten eventjes niet meer hoe die Hollandse vlag er ook alweer uit hoort te zien… Het resultaat? Een blauw-wit-rood exemplaar. Ach, daar konden Willem-Alexander en Máxima vast om lachen.

Bron: ModekoninginMaxima. Beeld: ANP