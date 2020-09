Koningin Máxima draagt hippe hoge laarzen naar werkbezoek

Roos Schlikker (44) heeft 2 jonge kinderen, een man, een vader op leeftijd, een baan, vriendinnen en o ja, ook zichzelf om voor te zorgen.

We noemen hem thuis Meneertje Snikkel. Vanaf het moment dat de buitentemperatuur de achttien graden aantikt, is hij een niet te vermijden onderdeel van ons uitzicht. Zijn huis ligt een paar straten achter het onze en vanuit ons keukenraam kunnen we het precies zien liggen. En hem zien staan. Want Meneertje Snikkel heeft vermoedelijk geen tuin of balkon, daarom kruipt hij bij lekker weer in zijn dakgoot en gaat daar staan lezen. Piemelpoe