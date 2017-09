Raden maar: op welke foto is Máxima jonger?

Soms lijkt het of onze koningin geen dag ouder wordt. Ze blíjft er dag na dag stralend uitzien.

En dat inspireerde ons om eens twee foto’s van onze royal naast elkaar te leggen. En dan wel: eentje uit de oude doos en één zeer recent kiekje.

Niet te zien

Op een van de onderstaande foto is ze 5 jaar jonger. Het verschil tussen nu en 5 jaar geleden is ontzettend lastig te zien, als je kijkt naar haar gezicht en haar kapsel. Wat denk jij, is ze op de linkerfoto of juist de rechterfoto jonger?

Ongelooflijk

En dan blikken we graag nog wat vérder terug. Is ze echt zó weinig veranderd in de afgelopen 11 jaar? Op één van deze foto’s is ze namelijk 11 jaar jonger dan op de andere foto. Zie jij het verschil?

Nee? Het antwoord is, op deze 2 prangende vragen: op beide foto’s is Máxima réchts jonger.

Op de linkerfoto’s ‘heette’ ze nog ‘prinses Máxima’. Beide foto’s op links zijn in 2017 gemaakt. De foto in haar rode outfit is al in 2006 genomen. Zo zie je maar, klasse en schoonheid kennen geen leeftijd.

Beeld: ANP