Koningin Máxima draagt jurk uit 2001 opnieuw naar galadiner

Gisteravond vond het jaarlijkse galadiner Corps Diplomatique plaats in het Koninklijk Paleis in Amsterdam. Een diner waar Máxima ieder jaar de prachtigste jurken voor uit de kast trekt. Zo ook dit jaar, maar deze jurk kenden we ergens van.

Máxima droeg gisteravond een jurk die ze voor het eerst droeg in 2001 en ook al in 2007 aan had. De grijze galajurk van haar favoriete merk Natan droeg ze met juwelen van koningin Juliana. Zeventien jaar oud of niet, het staat haar fantastisch.

Zo droeg Máxima de jurk in 2007:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: AD.nl. Beeld: ANP.