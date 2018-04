Koningin Máxima trekt voor verjaardag Ariane een knalrode jurk uit de kast

Vandaag viert prinses Ariana haar elfde verjaardag, maar dat heeft ze vanmiddag zonder haar moeder moeten doen. Koningin Máxima was namelijk voor een werkbezoek in Amsterdam, maar trok wel een feestelijke jurk uit de kast.

Ariane moest waarschijnlijk vandaag zelf ook gewoon naar school, dus zal haar moeder niet gemist hebben op haar verjaardag. Máxima bracht als beschermvrouwe van het orkest een bezoek aan een repetitie van het Koninklijk Concertgebouworkest en sprak de dirigent en verschillende leden in een kringgesprek. Dat deed ze in een rode jurk die ze volgens Josine Droogendijk ook in 2016 en 2016 al een keer aan had.

Bron: AD.nl. Beeld: ANP.