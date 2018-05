Koningin Máxima bezoekt Luxemburg in fonkelnieuwe outfit

Koning Willem-Alexander en Máxima zijn aangekomen in Luxemburg voor een driedaags staatsbezoek. De jurk van onze koningin is fonkelnieuw, maar… Welke kleur heeft ‘ie eigenlijk?

‘Max en Wim’ worden vergezeld door minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken en staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat. Er is al druk geposeerd.

Poseren voor de officiële foto: Willem-Alexander en Máxima ontvangen door groothertog Henri en groothertogin Maria Teresa van Luxemburg pic.twitter.com/VlsP77JMHU — Rick Evers (@RickEversRoyal) 23 mei 2018

Volgens onze royaltyvlogger Josine draagt koningin Máxima een zijden japon met bloemdecoratie, vermoedelijk van modehuis Natan . Maar er is een belangrijke vraag die zich opdringt, want is deze jurk nou geel, of groen? Of toch goud?

Welke kleur is dat wat Maxima aanheeft? pic.twitter.com/JFSOIv5q7M — Hans Acker (@HansAckerNY) 23 mei 2018

Bron: modekoninginmaxima.nl. Beeld: ANP