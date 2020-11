Máxima spreekt mantelzorgers toe in video: “Zorg ook voor jezelf”

Koningin Máxima heeft in een videoboodschap haar steun uitgesproken voor alle mantelzorgers in Nederland. Op de Dag van de Mantelzorg laat ze in de video weten dat ze het belangrijk vindt dat mantelzorgers ook goed voor zichzelf zorgen.

“Er zijn zo veel mensen in Nederland die zorgen voor een ander”, begint de koningin de videoboodschap die ze in september opnam tijdens een bezoek aan een aantal mantelzorgers voor MantelzorgNL. “Soms gaat dit om twintig uur per dag, soms twee keer in de week, soms af en toe, maar het is iets wat heel hard nodig is voor heel veel Nederlanders.” Máxima begrijpt dat dit heel veel voldoening geeft en dat je er als mantelzorger ook blij van wordt, maar het is ook zwaar. “Voor heel veel mensen betekent het dat je veel dingen niet meer kunt doen.”

Advertentie

Máxima wenst mantelzorgers veel succes

Niet meer sporten met vriendinnen, bijvoorbeeld. Máxima vertelt verder: “Dat is zo belangrijk: de mantelzorger kan alleen maar voor een ander zorgen als hij eerst ook voor zichzelf zorgt. Daarom is het belangrijk dat wij ook mantelzorgers ontzorgen en kunnen helpen, zodat ze hun hele leven kunnen zorgen en voor geliefden hun best kunnen doen.” De koningin sluit de boodschap af door alle mantelzorgers een fijne dag en ook veel sterkte en succes te wensen:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Youtube. Beeld: Bruno