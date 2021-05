Koningin Máxima met bril: zo duur is het montuur van de koningin

Koningin Máxima is al ruim negentien jaar getrouwd met Willem-Alexander en in die tijd hebben we al veel van haar gezien. Toch spotten we koningin Máxima in 2020 pas weer met een bril, nadat ze haar debuut als brildrager eerder in 2008 al maakte. Hoog tijd om in de brillencollectie van onze koningin te duiken.

Draagt koningin Máxima een bril? Jazeker. Maar nadat Máxima in 2008 tijdens een afspraak in Buenos Aires voor het eerst met een bril werd gespot, duurde het twaalf jaar voordat ze weer met een bril in het openbaar gezien werd.

Koningin Máxima met bril

Op 20 april 2020 is koningin Máxima voor het eerst met bril te zien in Nederland. Vanwege de mediacode zijn de Argentijnse kiekjes uit 2008 nooit gedeeld. Deze keer is het het koningshuis zelf dat de foto’s vrijgeeft via ANP. Op de foto’s is te zien hoe Máxima vanuit Huis ten Bosch werkt tijdens de coronacrisis.