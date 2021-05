Dít kreeg koningin Máxima dit jaar voor Moederdag van haar dochters

Ongebruikte coronavaccins zomaar in de prullenbak laten verdwijnen? Dat moet stoppen volgens de initiatiefnemers van de website Prullenbakvaccin.nl. Via deze site kunnen 18-plussers die graag gevaccineerd willen worden zich aanmelden voor de vaccins die anders weggegooid worden.

Een mooi initiatief, maar toch vindt het ministerie van Volksgezondheid het geen goed idee.

Via de website Prullenbakvaccin.nl kunnen huisartsen en zorginstellingen het kenbaar maken als ze aan het einde van de dag coronavaccins overhouden. Hierbij kunnen ze een datum en een tijdstip melden waarop geïnteresseerden kunnen langskomen voor de prik. Op de website is te lezen: “Wij proberen ervoor te zorgen dat er geen ongebruikte vaccins verloren gaan. Het principe is heel simpel: wie het eerst komt voor de mogelijke vaccins, wie het eerst maalt.”

Geen garantie

Ze laten wel weten dat teleurstelling niet uit te sluiten is. Het kan zijn dat je bij een priklocatie aankomt en dat ze toch geen vaccins over blijken te hebben of dat je na een voorlichtingsgesprek wordt geweigerd. “Heeft u voor bovenstaande géén begrip, dan adviseren wij u met nadruk ook geen gebruik van deze website te maken”, zo valt te lezen op Prullenbakvaccin.nl.

Uitkomst voor huisarts

De Zwolse huisarts Marco Blanker is een van de huisartsen die zich bij het initiatief hebben aangesloten. Aan De Stentor laat hij weten waarom dit initiatief voor hem een uitkomst is: “Veel artsen waren al bezig met mensen bellen aan het einde van de dag. Nu zijn er anderen aan de slag gegaan met de website om vragers en aanbieders bij elkaar te brengen en het landelijk uit te rollen. Zelf heb ik daar alleen en met mijn praktijk geen tijd voor.”

Stormloop

Hij laat ook weten dat het al behoorlijk stormloopt: “De site is net een paar uur online, maar wordt drukbezocht. Er komen langzamerhand meer huisjes op. Overal is verspilling, dus we hopen dat iedere praktijk zich aanmeldt.”

Ministerie van Volksgezondheid

Huisarts Blanker is enthousiast, maar het ministerie van Volksgezondheid is dat niet. Een woordvoerder laat weten: “Er is nog steeds een tekort aan vaccins. Artsen die toch enkele vaccins over hebben kunnen dat melden en het RIVM brengt de ene uitvoerder met de andere in contact. De vaccins zijn ook van het RIVM, zij bepalen de verdeling en waar welk vaccin wordt ingezet op aanwijzing van de minister. Dit is niet aan anderen.”

