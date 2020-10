Koningin Máxima wederom gespot in dé kleur van het najaar

Koningin Máxima ziet er altijd prachtig uit. Ze deinst niet terug voor een opvallende kleur, in het oog springende hoed of een groot sierraad. Woensdag bewijst ze wederom haar gevoel voor mode, wanneer ze gespot wordt in dé najaarstrend van het moment.

En het is niet voor het eerst dat ze deze trendkleur draagt.

Gewaagde kledingkleur

Onlangs werd koningin Máxima gespot in een opvallend broekpak in knalrode kleur. Het stond haar onwijs goed, en ze werd dan ook geroemd om haar gewaagde en modieuze kledingkeuze. De kleur viel kennelijk zo in de smaak bij de vrouw van Willem-Alexander, dat ze woensdag nogmaals koos voor een outfit in opvallend rood.