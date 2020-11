Het was een grijze dag vrijdag, maar dat weerhield koningin Máxima er niet van een opvallende kleur te dragen. Integendeel, onze koningin stapte naar buiten in een zonnig okergeel pak, en vrolijkte daarmee de donkere herfstdag direct op.

Okergeel? Die kleur blijkt de vrouw van koning Willem-Alexander maar al te goed te kunnen hebben.

Werkbezoek

Koningin Maxima bracht vrijdagochtend een werkbezoek aan woonzorgpark Willem van den Bergh in Noordwijk. Deze organisatie helpt mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking hun leven zo goed mogelijk zelf in te vullen. Het bezoek stond in het teken van de impact van de corona-uitbraak op de zorg en begeleiding van mensen met een verstandelijke of een lichamelijke beperking.