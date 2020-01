Koningin Máxima draagt opvallende okergele rok tijdens werkbezoek

Koningin Máxima ziet er altijd uit om door een ringetje te halen. Ze schittert bij ieder werkbezoek of ander publiek optreden in schitterende outfits, die ze altijd van een eigen draai voorziet. Zo ook woensdag, wanneer ze indruk maakt met een opvallende okergele rok.

Ze laat daarmee zien niet bang te zijn voor kleur én op de hoogte te zijn van de huidige modetrends.

Advertentie

Meer muziek

Woensdagmiddag woonde onze koningin in Paleis Noordeinde te Den Haag een bijeenkomst bij van de organisatie Méér Muziek in de Klas. Koningin Máxima is erevoorzitter van dit platform, dat met projecten laat zien hoe belangrijk muziek is voor de ontwikkeling van kinderen.

Werkbezoek

Niet alleen onze koningin maakte haar opwachting in Paleis Noordeinde. Want ook minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap was aanwezig. Met hem waren er ook meerdere ambassadeurs van Méér muziek in de Klas en enkele wethouders Cultuur en Onderwijs van de partij. Gezamenlijk spraken zij over de lokale en regionale verankering van muziekonderwijs op basisscholen.

Okergele rok

Voor dit werkbezoek droeg de vrouw van koning Willem-Alexander zoals we van haar gewend zijn een prachtige outfit. Ze droeg een japon met een wollen bovenlijfje en een indrukwekkende okergele rok van dun kantwol. De klassieke look maakte ze af met een paar simpele zwarte hakschoenen, zoals je hieronder kunt zien.

View this post on Instagram A post shared by Queen Máxima (@queen.maxima) on Jan 29, 2020 at 7:46am PST

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Blauw Bloed. Beeld: Brunopress, Instagram.