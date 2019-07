Koningin Máxima is op werkbezoek in Bangladesh. Eerder verscheen ze in een schitterende jurk vol bloemen, maar donderdag koos de blondine voor een andere outfit. Ze verruilde haar vrolijke print voor een zakelijk emsemble in het zwart-wit.

Van 9 tot 11 juli brengt onze koningin namens de VN een bezoek aan Bangladesh, op uitnodiging van de regering. Ze spreekt er onder andere over de betere financiële mogelijkheden voor vrouwen.

Zakelijke outfit koningin Máxima

Maxima laat met haar zakelijke outfit zien dat ze werkelijk alles kan hebben. Kleur, prints of toch minimalistisch en onopvallend: onze koningin misstaat niet snel iets. De rok en blouse die ze donderdag draagt is van modehuis Natan. De kledingstukken kunnen los van elkaar gedragen worden, maar zijn eigenlijk een setje.

Details

Koningin Maxima draagt de zwarte rok en witte blouse in combinatie met een zwarte riem in haar taille. Daarnaast heeft ze een prachtige zwarte tas aan haar schouder hangen, die perfect past bij de minimalistische stijl van haar outfit. Om het geheel af te maken draagt onze koningin opvallende zwarte oorhangers.

Maxima en de premier van Bangladesh @UNSGSA pic.twitter.com/CiKRepBzdh — RoyalBlog NL (@royalblognl) 10 juli 2019

Bron: Modekoninginmaxima. Beeld: ANP