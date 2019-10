Koningin Máxima steelt de show in rode ton sur ton look

Koningin Máxima ziet er altijd uit om door een ringetje te halen. Bij ieder werkbezoek maakt ze indruk met haar prachtige outfits. Zo ook maandagochtend, toen de blondine gespot werd bij het Hilton Amsterdam Airport Hotel op Schiphol.

Koningin Máxima was er aanwezig om de openingstoespraak te houden bij het vijfde Global SME Finance Forum. Het forum richt zich op wereldwijde ontwikkeling van het midden- en kleinbedrijf.

Bijeenkomst koningin Máxima

Het SME Finance Forum is opgericht tijdens de G20 top in Mexico om financiering van het midden- en kleinbedrijf te verbeteren, innovaties te stimuleren en kennis te delen. De bijeenkomst van maandag stond compleet in het teken van ontwikkelingen in de financieringsmarkt.

Ton-sur-ton

Voor de gelegenheid had koningin Máxima een prachtige en opvallende outfit uit de kast getrokken. Want in plaats van een ingetogen kleur, koos de koningin ditmaal voor opvallend warmrood. Het betrof een broekpak van ontwerper Claes Iversen. Het colbert en de pantalon met wijde pijpen maakte ze af met een eveneens rode blouse én een rode tas. En de punten van haar schoenen? Ook die waren rood.

Eerder gedragen

Het is niet de eerste keer dat koningin Máxima deze outfit droeg. Want ze werd er eerder ook al in gespot. Ze droeg het knalrode broekpak namelijk ook tijdens een werkbezoek in New York én tijdens de opnames van het KRO-programma De Muziekshow in 2018.

Bron: ANP, Modekoninginmaxima. Beeld: ANP