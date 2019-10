Koningin Máxima gespot in opvallende gouden trenchjurk

Koningin Máxima ziet er altijd om door een ringetje te halen uit. Keer op keer verrast en inspireert ze velen met haar modieuze outfits wanneer ze een werkbezoek doet. Zo ook maandag, toen ze hoofden deed draaien in een opvallende gouden trenchjurk.

Koningin Máxima was samen met koning Willem-Alexander op bezoek in het Rijksmuseum te Amsterdam, ter voorbereiding van hun reis naar India later deze maand.

Rijksmuseum

In het Amsterdamse museum vond maandagmiddag een seminar plaats met de titel India and The Netherlands. Hier werd ingegaan op de Indiase geschiedenis en werd er door verschillende sprekers verteld over de band tussen Nederland en India. Het koningspaar reist naar India af van 14 tot 18 oktober voor een staatsbezoek.