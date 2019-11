Koningin Máxima draagt klassieke tuniek tijdens werkbezoek Pakistan

Koningin Máxima weet geregeld indruk te maken met haar outfits, die ze vaak van een eigen twist voorziet. Ze schrikt niet weg voor kleur of opvallende accessoires, maar maandag kiest de vrouw van Willem-Alexander voor tijdloos met een prachtige tuniek.

De koningin is niet in Nederland, maar in Pakistan. Ze is er meerdere dagen voor een werkbezoek.

Werkbezoek Pakistan

Onlangs waren andere koninklijke families ook al in Pakistan. In oktober brachten de hertog en hertogin van Cambridge nog een meerdaags werkbezoek aan het land. Ditmaal is het koningin Máxima die naar Pakistan afreist. Ze doet dit zonder het gezelschap van koning Willem-Alexander.