Koningin Máxima vertelt hoe ze volgende week de verjaardag van Amalia vieren

Prinses Amalia viert volgende week zaterdag 7 december alweer haar 16e verjaardag. Koningin Máxima vertelde woensdagmiddag in een korte reactie hoe ze dit gaan vieren.

Tijdens een werkbezoek in Lahore in Pakistan zou een verslaggever van RTL Boulevard aan koningin Máxima gevraagd hebben of er volgende week een groot feest op het programma staat ter ere van de 16e verjaardag van haar oudste dochter. Dat blijkt niet helemaal het geval te zijn.

Enorm zingen

Volgende week is een drukke week waarin ze volgens de koningin ook rekening moeten houden met het sinterklaasfeest op school. Maar natuurlijk laten ze deze bijzondere verjaardag niet ongemerkt voorbij gaan. “We gaan enorm zingen”, zou Máxima er wel over gezegd hebben.

Goede vriendin

Blauw Bloed vroeg Máxima ook wat ze er van vindt dat de leeftijd dat haar dochter uit huis gaat nu ineens ook wel echt dichterbij komt. De koningin antwoordde dat ze dat “niet zo fijn vindt”. “Het gaat heel snel”, zei ze daarover. Maar ze wilde vooral ook duidelijk maken dat ze apetrots op haar dochter is en noemde haar volgens het AD ook “een goede vriendin.”

Bron: RTL Boulevard. Beeld: ANP