Waarom koningin Máxima de komende tijd rust moet houden

Koningin Máxima moet de komende tijd rust gaan houden. Het gaat even niet zo goed met haar gezondheid, maakt de Rijksvoorlichtingsdienst bekend.

Ze heeft vermoedelijk een darminfectie onder de leden, aldus de RVD. “Nadere testen moeten deze diagnose nog bevestigen”, luidt het officiële bericht.

Tanzania

Máxima zou 6 en 7 november afreizen naar het Afrikaanse Tanzania, maar dat gaat nu dus op doktersadvies niet door. Vandaag verscheen de koningin wel nog bij de vrijwilligersdag van stichting 113 Zelfmoordpreventie, ter ere van het tienjarige bestaan van de stichting en de lancering van de app 113.

Diarree

Als het inderdaad een darminfectie is, kan Máxima daar flink beroerd van zijn. Een darminfectie, ook wel buikgriep genoemd, gaat gepaard met diarree en buikkrampen. Ook misselijkheid en braken komen veel voor. Een darminfectie gaat meestal binnen enkele dagen vanzelf over, maar soms is het beloop ernstiger. Als de diarree langer aanhoudt en je tekenen van uitdroging krijgt, is het verstandig om de huisarts te bellen. Zeker als je er ook nog eens koorts bij krijgt.

We wensen hare majesteit veel beterschap toe.

