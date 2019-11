Koningin Máxima zingt uit volle borst mee tijdens werkbezoek

Dat Máxima prachtig kan zingen, hebben we al vaker gelezen. Maar de koningin doet dat alleen achter gesloten deuren. Tot nu.

Hare majesteit zong woensdag uit volle borst mee tijdens een werkbezoek.

Méér muziek in de klas

Máxima zet zich al bijna 10 jaar in voor beter muziekonderwijs. Daarom bracht ze, als erevoorzitter van de stichting Méér muziek in de klas, woensdag een bezoek aan een muziekpabo in het Brabantse Helmond. Daar sprak ze met muziekdocenten en -studenten. En werd ze getrakteerd op mooie optredens.

Halleluja

Een paar studenten zongen het prachtige nummer Hallelujah. Tijdens het refrein, deed de rest van de zaal mee – inclusief koningin Máxima. Helaas is haar stem niet apart te horen. In tegenstelling tot de zang van koningin Willem-Alexander, wiens microfoontje eens aanstond tijdens het Wilhelmus. Aan het eind van dit filmpje, zie je Máxima zingen.

Máxima’s lievelingsmuziek

Tijdens het evenement vertelde de koningin aan RTL Nieuws wel een heel brede muzieksmaak te hebben. “Van klassiek tot reggae tot pop. Eigenlijk heb ik geen lievelingsmuziek.” Ook speelt ze regelmatig gitaar op Paleis Huis ten Bosch. Net als haar dochters, die ook nog eens piano spelen. “We zingen heel veel samen.” En Willem-Alexander? Die luistert graag, lachte Máxima.

Bron: Blauw bloed. Beeld: ANP