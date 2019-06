Koningin Máxima opent nieuwe manege in opvallende outfit

Dinsdagochtend opende koningin Máxima een nieuwe manege in Noordwijk, No Limits genaamd. De koningin verscheen in een keurige outfit die niet écht geschikt is om paard mee te rijden, maar mooi was het ensemble wel.

Koningin Máxima stal de show in de paardenstal met een opvallende hoed en een nauwsluitende jurk. De jurk was voorzien van een lichtblauw bloempatroon en benadrukte haar taille door middel van een ceintuur van zijde. De jurk is ontworpen door Edouard Vermeulen van modehuis Natan.

Opening koningin Máxima

Manege No Limits is niet zomaar een manege. Het is namelijk een kleinschalige plek waar therapeutische paardrijlessen gegeven worden voor personen met onder andere angsten, autisme, ADHD of het syndroom van Down.

Druk programma

Na de opening van de manege ging koningin Máxima direct door naar een andere verplichting. Dat verklaart haar nette kledingkeuze, want de blondine had ook nog een opening van de tentoonstelling Gek op geld in Rotterdam op de planning staan.

