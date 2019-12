Koningin Rania van Jordanië deelt prachtige gezinsfoto

Koningin Rania (49) van Jordanië deelt op Instagram een prachtige foto met haar 4 kinderen en haar man, koning Abdoellah II bin al-Hoessein.

De vorstin deelt de foto ter gelegenheid van aankomende nieuwe jaar. En dat gaan ze aan hun lachende gezichten te zien strálend in.

Foto van 2019

“De beste wensen van onze familie naar die van u terwijl we toeleven naar het nieuwe jaar”, schrijft Rania. Op de foto zien we Koning Abdullah II in het midden, aan zijn linkerzijde zijn vrouw, aan zijn rechterzijde zijn jongste zoon prins Hasjem, achter hem staan dochters Iman en Salma en kroonprins Hoessein.

2018

Vorig jaar deelde koningin Rania ook al een foto op het einde van het jaar. Toen zag de foto er iets huiselijker uit; namelijk met z’n allen op de bank. Welke vind jij het leukst?

Over koningin Rania

De vorstin ontmoette de destijds prins Abdullah bin Al-Hussein tijdens een diner in 1992 toen ze nog bij Apple werkte. 2 maanden later verloven ze zich en op 10 juni van datzelfde jaar trouwen ze. In een interview van 2005 vertelde Abdullah dat het liefde op het eerste gezicht was. Ondertussen hebben ze 4 kinderen: kroonprins Hoessein (1994), prinses Iman (1996), prinses Salma (2000) en prins Hasjem (2005). Naast haar rol als moeder en koningin, zet ze zich veel in voor de maatschappij.

