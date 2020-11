Koningin Máxima steelt de show met prachtige goudkleurige blouse

Máxima reikte maandag in Amsterdam de Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs 2020 uit. Tijdens dit event droeg de koningin wederom een prachtige outfit.

Gekleed in een klassieke goudkleurige blouse met prachtige bijpassende oorbellen (en mondkapje) maakte onze koningin maandag haar opwachting tijdens de uitreiking van de Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs in het Muziekgebouw aan ’t IJ.

Oeuvreprijs

Het Cultuurfonds kent deze oeuvreprijs jaarlijks toe aan een persoon of instelling met een grote staat van dienst op het gebied van cultuur, natuur of wetenschap in Nederland. De winnaar van 2020 is ISH Dance Collective. Als collectief van dansers maakt ISH al meer dan twintig jaar multidisciplinaire voorstellingen en educatieprojecten. Zij verbinden en verrassen daarmee uiteenlopende groepen mensen en dan voornamelijk jongeren.