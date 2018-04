Waarom Koningsdag dit jaar extra bijzonder is voor prins Maurits en Marilène

Aanstaande vrijdag reist de koninklijke familie af naar Groningen. Naast het koningspaar en de prinsesjes gaat een groot deel van de familie ook mee. Voor prins Maurits en prinses Marilène is de dag extra bijzonder.

Het was namelijk achter de bar in Diner-café Soestdijk in Groningen waar de prins en inmiddels prinses verliefd op elkaar werden. Aanstaande vrijdag staat een bezoekje aan dit café op het programma. De eigenaar zal het stel samen met oud-personeelsleden uit deze tijd opwachten voor de deur van het café.

Beveiligers

Ook prins Bernhard junior kan hier herinneringen ophalen, want ook hij stond hier in zijn studententijd regelmatig achter de bar. Volgens de verhalen was er tijdens de diensten van de printen altijd een tafeltje gereserveerd voor de beveiligers, die ze dan weer vakkundig af probeerden te schudden. We zijn benieuwd of ze dat vrijdag weer proberen.

Bron: AD.nl. Beeld: ANP.