Ook Koningsdag te Maastricht afgelast wegens coronavirus

Dit jaar zou de koninklijke familie Maastricht verblijden met een bezoek tijdens Koningsdag. Maar net als veel andere evenementen de komende tijd, gaat ook dit niet door wegens het heersende coronavirus.

Hoewel de viering pas 27 april plaatsvindt, is er toch nu al besloten dat het afgelast wordt. Dat meldt NOS maandagmiddag.

De organisatie van Koningsdag laat weten dat wegens de maatregelen van het coronavirus de programmering van de Nederlandse feestdag niet kan worden uitgevoerd volgens plan.

“Hoewel Koningsdag pas plaatsvindt op 27 april en de afgekondigde maatregelen vooralsnog duren tot en met 6 april, hebben de gevolgen een dergelijk grote impact op de voorbereidingen, dat het programma niet gerealiseerd kan worden zoals beoogd”, schrijft de organisatie in een persbericht. Of er wel wat anders georganiseerd gaat worden voor Koningsdag en hoe de viering er nu uit komt te zien, is nog niet bekend.

Meer evenementen in de problemen

Ook paasspektakel The Passion is afgelast. De organisatie is nog op zoek naar een alternatief voor het populaire evenement, laat een woordvoeder maandagmiddag weten. “Er wordt intensief samengewerkt aan een versie die past bij deze bijzondere omstandigheden”, aldus de woordvoeder tegenover het AD.

Bron: NOS. Beeld: brunopess