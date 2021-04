Over een week is het weer Koningsdag. Hoewel we dan nog niet op het terras kunnen proosten op onze koning, zijn er genoeg dingen die wél mogelijk zijn. Een stukje wandelen, een Koningsdag-tompouce afhalen bij Robèrt, het Koningshuis volgen op tv... met dit weerbericht kun je je dag alvast voorbereiden.

Goed nieuws: Koningsdag lijkt een dag met rustig weer te worden.

Temperatuur

Volgens Matthijs van der Linden van Weeronline hoeven we ons niet voor te bereiden op langdurige regen, storm of ijskoud weer met natte sneeuw. Helaas is de temperatuurverwachting nog wel erg onzeker. Dat heeft te maken met de windrichting. Met een zuidenwind krijgen we weer met een maxima van 17 tot 20 graden, maar met een noordelijke wind wordt het hooguit 9 tot 13 graden.

Het Weeronline-weermodel kijkt nu naar vergelijkbare situaties in het verleden en formuleert op basis daarvan een voorspelling van 14 tot 18 graden.

Buien

Er kunnen volgens de weerman wel enkele buien ontstaan. Tegelijk zullen er ook droge perioden zijn waarin de zon kan schrijven. De precieze verhouding tussen zon en buien is nog niet te bepalen. Het zou ook zomaar geheel droog kunnen blijven: April doet wat-ie wil.

Voorgaande jaren

Vorig jaar was het op Koningsdag vrij zonnig en werd het 18 tot 23 graden. Hoewel het dit jaar wat frisser kan worden, is de voorspelling van 14 tot 18 graden heel normaal voor de laatste dagen van april.

Hoe warm het echt wordt hangt dus af van de wind. Nog even afwachten, dus.

Niet alleen Nederland viert Koningsdag, ook andere Europese landen vieren de verjaardag van hun koning of koningin. Op een heel andere manier, wel. Royaltyreporter Rick Evers vertelt er per koningshuis meer over in deze video.

Bron: Weeronline. Beeld: Getty Images