Hoe leuk: zelfs ons koningshuis deelt zoete foto's op Valentijnsdag

Het is Valentijnsdag. Dat zal je vast niet ontgaan zijn. Zélfs het officiële Instagram-account van het koninklijk huis deelt lieve foto’s van de koninklijke familie.

De foto van Willem-Alexander en Máxima kennen we, maar hadden we al een tijdje niet gezien. Zo lief! En dan de foto van de zusjes uit 2008… Wat waren ze nog klein!

Van Alexia tot Beatrix

Op de eerste foto uit 2010 zie je de – toen nog – prins van Oranje en prinses Máxima. Op de tweede foto stralen de zusjes prinses Alexia, prinses Ariane en prinses Amalia. Deze foto is in 2008 gemaakt door hun vader. Op het laatste kiekje zien we prinses Beatrix met haar kleinkinderen Gravin Luana en Gravin Zaria in 2006.



Bron: Instagram. Beeld: ANP