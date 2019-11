Koken voor de koninklijke familie? Het koningshuis zoekt kooktalent

Ben jij een ster in de keuken en heb je een koksopleiding gevolgd? Dan zou je binnenkort zomaar eens jouw favoriete gerecht voor koning Willem-Alexander en koningin Máxima kunnen bereiden! Het koningshuis zoekt namelijk nieuw kooktalent.

Voor de locaties van de koninklijke verblijven in Den Haag, Amsterdam, Apeldoorn en Baarn wordt per direct een koninklijke kok gezocht.

Koninklijke kok

Als jij in een handomdraai een gerecht op tafel zet dat niet zou misstaan in een sterrenrestaurant, mag je jouw kookkunsten misschien binnenkort aan de koning laten proeven. De meesterkok Willem-Pieter van Dreumel, die al 2 jaar kookt voor het koninklijke gezin, is namelijk op zoek naar versterking.

Vacature

Wat dat inhoudt? Jij zult zijn plek niet innemen, maar hem wel 5 dagen per week bijstaan. Een soort ‘2e man’ in de keuken, dus. Een koksopleiding is een vereiste, net als kennis van de internationale receptuur en het bezit van een rijbewijs. De vacature betreft een fulltime functie en het salaris bedraagt € 2.970,50 bruto per maand.

Discreet

Daarnaast zoekt het koningshuis vanzelfsprekend een discreet persoon, aangezien je bij staatsbanketten en het avondritueel van de koninklijke familie aanwezig zult zijn. Herken jij jezelf in alle punten en is jouw interesse gewekt? Dan kun je hier de vacature nog eens rustig doornemen.

Bron: Kokswereld.nl. Beeld: ANP