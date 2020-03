Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn maandagmiddag aangekomen op de luchthaven van Jakarta. Ondanks het heersende coronavirus is het koningspaar toch afgereisd naar Indonesië, waar ze een indrukwekkende entree maakten.

Het koningspaar landde maandagmiddag even voor 16.00 uur (lokale tijd) op het vliegveld Halim Perdanakusuma van Jakarta.

Koningin Máxima en koning Willem-Alexander werden opgewacht op de luchthaven door de erewacht en de Indonesische minister van Buitenlandse Zaken, Retno Marsudi. Dit is geen onbekende van onze koning en koningin, want Marsudi was voor haar ministerschap van 2012 tot 2014 Indonesisch ambassadeur in Den Haag. Hier maakten ze destijds al kennis. Máxima en Willem-Alexander reizen in het bijzijn van ministers Stef Blok (Buitenlandse Zaken) en Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat).