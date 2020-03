Koningspaar reageert vanuit Indonesië op ontwikkelingen coronavirus

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn nu in Indonesië voor het staatsbezoek. Donderdag hebben ze vanaf daar gereageerd op de ontwikkelingen rondom het coronavirus.

Donderdag is de derde en laatste dag van het staatsbezoek van het koningspaar aan Indonesië. Ze bezoeken het eiland Sumatra. In Parapat, aan het Tobameer, stonden Willem-Alexander en Máxima de pers te woord.

Zenuwachtig

De koningin vertelt wat ze ervan vindt dat ze nu niet in Nederland is, met het coronavirus dat om zich heen grijpt: “Het is raar. Dat je zo ver weg bent. Je hebt je kinderen daar, je hebt je vrienden daar en je ziet dat iedereen zenuwachtig wordt. Natuurlijk is het raar”, aldus Máxima.

Maatregelen

Ook laat onze koningin weten welke maatregelen ze zelf nemen op Huis ten Bosch: “Alle maatregelen die nu door het RIVM wordt gezegd die doen we. Het hele bezoek hebben we geen handen gegeven. We proberen zo vaak mogelijk onze handen te wassen, niet aan onze gezichten te komen en op te letten.”

Hart onder de riem

Koning Willem-Alexander vult aan: “We houden ons vooral aan de regels van het RIVM, want dat zijn de specialisten. Die worden ook geconfronteerd met iets waar ze nog nooit meer geconfronteerd zijn. Ze zullen hun uiterste best doen. Ook wil ik bij deze, ook namens Máxima, zeggen: we weten dat de artsen en verplegers in Nederland nu al heel hard bezig zijn om voor te bereiden en zij zullen de komende weken en maanden echt de voorste linie vormen tegen dit verschrikkelijke virus. Wij steken hun graag hierbij een hart onder de riem.” Máxima vervolgt: “Deze doktoren en verplegers die hebben nog nooit zoiets meegemaakt. Daar kan je niet op trainen. Wij wensen ze alle succes.”

Bron: AD. Beeld: Brunopress