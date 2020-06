Koningspaar schittert tijdens theaterbezoek in Den Haag

Woensdagavond was een memorabele avond voor ons koningspaar. Want het was voor het eerst sinds de uitbraak van het coronavirus dat koning Willem-Alexander en koningin Màxima het theater weer konden bezoeken. Voor de gelegenheid zagen de koning en koningin er piekfijn uit.

Het ging om een voorstelling van het Het Nationale Theater in het Haagse Theater aan het Spui.

Cultuursector

Het was niet zomaar dat het koningspaar de voorstelling bekeek. Want met hun aanwezigheid wilden ze hun steun uiten voor de gehele cultuursector, die het de afgelopen maanden flink zwaar heeft gehad wegens de coronamaatregelen. Sinds 1 juni zijn de maatregelen echter iets versoepeld, waardoor de schouwburgen weer voor een klein publiek voorstellingen mogen tonen. Maximaal 30 man per voorstelling, luidt het devies.