Koninklijk Huis deelt de selfie die Willem-Alexander en Máxima hier maakten

Twee weken geleden zagen we de twee sportliefhebbers koning Willem-Alexander en koningin Máxima een gezellige selfie maken op de tribune in Zuid-Korea. Op internet waren ze het er al over eens: dit moest en zou een leuke foto worden.

En hier blijkt niets aan gelogen te zijn, want zeg nou zelf: wat is het een prachtige selfie geworden.

Reacties

Koninklijk Huis deelde de foto op Instagram, waar veel lovende reacties op volgden. “Wat kunnen we trots zijn op ons koningspaar! 💕” en “Zo’n leuk, lekker normaal stel en zo enthousiast! We boffen maar als land met zo’n “koningskoppel”! 👑👌” klonken enkele reacties onder de foto. Ook Willem-Alexander en Máxima lieten een bericht achter bij de selfie: “Wat een geweldige prestatie van ons #TeamNL! We zijn trots op alle deelnemers en kijken er naar uit de medaillewinnaars te ontvangen op Paleis Noordeinde.”

Kijk de twee toch eens strálen.

Beeld: ANP