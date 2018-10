Koninklijk Huis staat stil bij dierendag met deze aandoenlijke foto

Het is vandaag dierendag. Dat betekent dat sociale media volstromen met lieve kiekjes van huisdieren. Het Koninklijk Huis doet daar vrolijk aan mee.

Op het Instagramaccount van Het Koninklijk Huis is een mooie foto gedeeld van prins Claus met golden retriever Joris. Joris woonde sinds 1964 bij prinses Beatrix in Lage Vuursche. Zo te zien was ook Claus stapelgek op hun trouwe viervoeter.

Bron en beeld: Instagram