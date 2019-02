Koninklijk Huis feliciteert Nederlandse schaatsers: "Wat een fantastisch WK!"

Afgelopen weekend vonden de wereldkampioenschappen afstanden plaats in Inzell, Duitsland. Daar kwamen heel veel Nederlandse schaatstoppers natuurlijk ook in actie.

En met succes: ze haalden maar liefst zestien (!) medailles binnen.

Advertentie

Koninklijke felicitaties

Koning Willem Alexander en Máxima staan bekend als echte schaatsfans. Op Instagram laten ze dan ook weten apetrots te zijn. “Wat een fantastisch wereldkampioenschap voor de Nederlandse schaatsers! Maar liefst zestien medailles, waarvan acht goud. We feliciteren in het bijzonder Ireen Wüst, Jorrit Bergsma, Irene Schouten, Thomas Krol, Kai Verbij, de heren en dames van de teamsprint én de heren ploegenachtervolging met hun gouden medailles! Met veel bewondering en plezier hebben we hun presentaties de afgelopen dagen gevolgd.”

Voor Paulien

Alle races waren even prachtig, maar na de gewonnen 1500 meter van Ireen Wüst moesten veel mensen toch even een traantje wegpinken. Ze pakte voor de vierde keer de wereldtitel op deze afstand. Haar winst droeg ze op aan goede vriendin en collega-schaatser Paulien van Deutekom, die kortgeleden overleed. “Ik wilde zo graag winnen, voor Paulien. Ik denk dat ze me vandaag een beetje heeft geholpen”, zei een emotionele Ireen na afloop.

Op Instagram schrijft ze bij haar overwinningsfoto’s: “Lieve Paulien, Buuf deze is voor jou!”

Op Twitter laten veel mensen weten dat ze het niet droog hielden na de winst van Wüst.

Wat is sport toch prachtig! Nog nooit met tranen het Wilhelmus gehoord, tot vandaag! Kippenvel! #ireenwust — Vera (@Veertjr) February 10, 2019

Het mooiste #Wilhelmus ooit voor #IreenWust en #PaulienvanDeutekom. Tranen in mijn ogen. Zo ontroerend mooi. — Margreet (@Margree63767533) February 10, 2019

Nou, dat was hier dus janken op de bank (ik was vast niet de enige). Wat is dit mooi!! Daar kan toch geen voetbalwedstrijd tegenop hoor ❤️ @Ireenw #ireenwust https://t.co/xv9V4Hsv8S — Cynthia van de Peppel 🖤💙🖤 (@Cyn1968) February 10, 2019

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Instagram. Beeld: ANP