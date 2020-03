Koninklijk huis deelt een aandoenlijke foto van vorig bezoek aan Indonesië

Er staat koning Willem-Alexander (52) en koningin Máxima (48) weer een mooie reis te wachten. Volgende week stappen ze in het vliegtuig voor hun staatsbezoek aan Indonesië. In 1995 was de koning daar ook met zijn ouders.

Van die trip deelt de het Koninklijk Huis nu een foto op Instagram.

Advertentie

Orang-oetang

“Op deze foto sluit de Prins van Oranje de door hem geadopteerde orang-oetang in zijn armen”, staat er in het bijschrift. Koningin Beatrix en Prins Claus adopteerden toen ook een jong aapje. Het komende staatsbezoek zullen ze opnieuw een bezoekje brengen aan de orang oetang-opvang.