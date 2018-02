Koninklijk huwelijk plotseling uitgesteld tot 2020

Aardig onverwacht: er is een koninklijk huwelijk dat dit jaar plaats zou vinden geannuleerd.

Het gaat om de Japanse prinses Mako. Ze zou op 4 november dit jaar haar jawoord geven, maar het feestje gaat niet door.

Sorry

De reden? Er is te weinig tijd om het hele festijn te plannen en te organiseren. “We zijn er nog niet klaar voor”, aldus Mako. Daarom verschuift het bruidspaar hun trouwerij naar 2020. ‘Op z’n vroegst’: het kan zomaar eens nog langer duren. De Japanse royal gaat trouwen met haar verloofde Kei Komuro. Mako: “Ik wil meer tijd hebben voor zoiets belangrijks in ons leven. Het spijt ons dat we dit besluit moeten nemen. We hopen dat iedereen het begrijpt”. Het stel maakte in september vorig jaar bekend dat ze trouwplannen hebben. Het stel is al 5 jaar samen.

Straks geen prinses meer

Een van de redenen dat er tijdnood is is dat haar grootvader, keizer Akihito, volgend jaar wil aftreden. Mako is een van de vier kleinkinderen van de keizer. Omdat ze met een ‘burgerjongen’ trouwt, die ze heeft leren kennen tijdens haar studie, zal ze haar adellijke titels verliezen nadat ze is getrouwd met haar grote liefde.

Bron: CNN. Beeld: iStock