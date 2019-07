Bijzonder koninklijk nieuws voor onze OranjeLeeuwinnen

Onze Oranjevrouwen staan aanstaande zondag in de WK-finale tegen de Verenigde Staten. En dat ontgaat natuurlijk ook onze koning niet.

Willem-Alexander zal namelijk richting Frankrijk vertrekken om de finale te kunnen zien in het stadion in Lyon.

Sportfanaten

Of hij ook zijn 3 dochters en koningin Máxima meeneemt, is niet bekend. Ons koningspaar is, zoals we allemaal weten, graag bij sportevenementen aanwezig. Niet alleen vinden ze beweging voor kinderen belangrijk, maar ook moedigen ze graag onze nationale teams aan bij verschillende sporten. Zo zijn ze ook altijd aanwezig bij bijvoorbeeld de Olympische Spelen. En van voetbal houden de Oranjes ook. Het koninklijke gezin was 2 jaar geleden aanwezig bij de openingswedstrijd van het EK vrouwenvoetbal. Dat werd toen in Nederland gespeeld.

Onze koning met alle Oranjevrouwen om zich heen bij paleis Noordeinde:

Bron en beeld: ANP