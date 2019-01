Koninklijk gezin verhuisd naar Paleis Huis ten Bosch

De verhuizing heeft enige vertraging opgelopen, maar het koninklijke gezin is dan nu toch echt vandaag verhuisd naar Paleis Huis ten Bosch in Den Haag.

Willem-Alexander en Máxima woonden sinds 2003 op De Eikenhorst in Wassenaar. Daar kregen ze dochters Amalia, Alexia en Ariane én ging Willem-Alexander op één knie voor Máxmia. “We zullen dit huis verlaten met een beetje heimwee. Het betekent heel veel voor ons, het is echt ons thuis”, liet Máxima eerder weten aan de pers.

Renovaties

Na het vertrek van Prinses Beatrix in 2014 is het paleis enkele jaren niet in gebruik geweest vanwege renovatie. Ook komende tijd zullen er nog een aantal werkzaamheden moeten worden afgerond, maar dat zal naar verwachting in het voorjaar gebeuren. De kosten van de renovatie komen uit op 63 miljoen euro. Dit is bijna het dubbele van de verwachte kosten. Het paleis was er namelijk slechter aan toe dan werd gedacht.

Maar vandaag was het dan eindelijk zover voor Willem-Alexander, Máxima en hun dochters. Gelukkig verandert er niet veel in het dagelijkse leven van het gezin, want Huis ten Bosch ligt maar zes kilometer van de villa in Wassenaar.



De koninklijke standaard wappert sinds vandaag op het dak van Huis ten Bosch.

Bron: koninklijkhuis.nl. Beeld: ANP, Rijksvastgoedbedrijf