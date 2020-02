Koninklijke familie naar alle waarschijnlijkheid aanwezig op het Songfestival

We weten maar al te goed dat de koninklijke familie een groot liefhebber van muziek is. Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en de 3 prinsessen hebben dan ook een officiële uitnodiging voor het Songfestival in Rotterdam gekregen.

Zouden ze ook komen?

Songfestival-uitnodiging

Het Songfestival wordt dit jaar een stuk ingetogener, werd eerder bekend. Minder bombarie en meer live-optredens zouden passender zijn bij Nederland. Het lijkt eindredacteur Gerben Bakker van het Eurovisie Songfestival erg leuk als de koninklijke familie in de zaal komt te zitten. “We hebben de koning, koningin en hun 3 dochters uitgenodigd en natuurlijk hoop ik dat ze komen. Het koningshuis hoort bij Nederland”, aldus de directeur.

Fan van Duncan Laurence

Of de Oranjes daadwerkelijk in de zaal zullen zitten om Hollands trots Jeangu Macrooy aan te moedigen, is nog niet bekend. Wel weten we dat het Songfestival lééft in de koninklijke familie. Want toen Duncan Laurence de winst voor Nederland binnensleepte, reageerde koning Willem-Alexander heel enthousiast.

“Duncan’s song is a winning game! Wij zijn trots op Duncan Laurence die Europa met muzikale klasse heeft veroverd, Nederland voor het eerst in 44 jaar weer winst heeft bezorgd en het Songfestival volgend jaar naar Nederland haalt!”, twitterde de koning destijds.

Bron: Blauw Bloed. Beeld: Brunopress