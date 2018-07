Zóveel heeft de koninklijke garderobe van Meghan Markle nú al gekost

Meghan Markle ziet er als pasgetrouwde vrouw dag in dag uit weer stralend uit. Het ene na het andere charmante pakje trekt ze uit de kast.

De kleding die ze draagt wordt betaald door Harry’s vader, prins Charles. Dat is een Britse traditie. Hij zag zijn uitgaven aan kleding dan ook flink stijgen, het afgelopen jaar.

Chic

Zo gaf hij het afgelopen jaar 5,6 miljoen euro uit, liefst 1,6 miljoen meer dan een jaar daarvoor. Dat komt ook omdat prins William en prins Harry samen met hun partners, Kate en Meghan, steeds meer verplichtingen bijwonen. Dat komt omdat hun grootmoeder, Queen Elizabeth, zich steeds minder goed voelt. De koningin is inmiddels al 92 jaar en zei vorige haar afspraken af omdat ze zich ‘under the weather’ voelde.

Dat Meghan een dure smaak heeft, dat lijkt prins Charles niet uit te maken. Hij koopt voor haar outfits van modemerken als Oscar de la Renta, Carolina Herrera en Prada, wat in totaal wel 540.000 euro kost. Voor het huwelijk, toen ze wel al samen was met de Britse prins, betaalde Meghan haar kleding overigens gewoon zelf. Toen gaf ze aan speciale ‘koninklijke outfits’ waarin ze zich in Engeland kon vertonen zo’n 25.000 euro uit.

Meghan 3 jaar geleden, toen ze nog niet eens verloofd was met prins Harry:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Nieuwsblad. Beeld: ANP